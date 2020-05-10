Италия

Задай вопрос скауту Кальяри Алексу Великих!

Football.ua пообщается со скаутом Кальяри Алексом Великих, который в 1999 году перебрался в Италию из Донецка.

Алекс сперва работал детским тренером аматорской команды. Далее он учился в университете Ювентуса, после чего в 2004 году работал в Ливорно и сейчас в Кальяри.

На данный момент — скаут и тренер академии сардинцев. Сотрудничает с Ювентусом, Миланом, Аталантой и еще парой команд.

Вы можете оставить свои вопросы в комментариях под этим материалом. Лучшие из них будут заданы Алексу Великих.

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