Италия

Англичанин продолжает восстановление после травмы.

Защитник Ромы Крис Смоллинг не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает Football-Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.

По информации источника, 31-летний англичанин будет отсутствовать до поединка против Беневенто, который состоится 21 февраля.

Смоллинг получил мышечное повреждение в поединке против Вероны (3:1), из-за чего будет вынужден пропустить встречи с Удинезе в Серии А и Брагой в 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Смоллинг провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.