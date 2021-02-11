Англичанин продолжает восстановление после травмы.
Крис Смоллинг, Getty Images
11 февраля 2021, 09:27
Защитник Ромы Крис Смоллинг не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает Football-Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.
По информации источника, 31-летний англичанин будет отсутствовать до поединка против Беневенто, который состоится 21 февраля.
Смоллинг получил мышечное повреждение в поединке против Вероны (3:1), из-за чего будет вынужден пропустить встречи с Удинезе в Серии А и Брагой в 1/16 финала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Смоллинг провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.