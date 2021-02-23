Италия

Легенду Лацио и Болоньи признали не виновным в участии в договорных матчах.

Спустя 10 лет Джузеппе Синьори, обвиняемого в участии в договорных матчах, итальянский суд признал невиновным — сообщает La Repubblica.

Беппе Синьори был арестован 9 августа 2011 года по обвинению в организации в договорном матче в октябре 2010 года между Пьяченцей и Падовой, после чего ему было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

За 10 лет, которые шло следствие, ни подтвердить, ни опровергнуть причастность Синьори не удавалось, и вот 23 февраля 2021 года судья вынес вердикт: не виновен!

"Спустя 10 лет все закончилось, хотя ни я, ни мой адвокат, не сомневались в моей не виновности, – сказал Синьори по завершении процесса. – Конечно, я получу определенную компенсацию, но кто вернет годы, вычеркнутые из моей жизни?"

"Я хотел во что бы то ни стало восстановить свое доброе имя, теперь постараюсь возобновить деятельность в спорте, которая была для меня закрыта".

С 1984-го по 2004 годы Синьори выступал за Леффе Кальчо (38 матчей во всех турнирах, 8 голов), Пьяченцу (51, 16), Тренто (31, 3), Фоджу (105, 38), Лацио (195, 126), Сампдорию (17, 3) и Болонью (174, 81).

Также на его счету 28 матчей (7 голов) в составе национальной сборной Италии, "серебро" чемпионата мира 1994 года, Кубок Италии, Кубок Интертото и три звания лучшего бомбардира Серии А.

После завершении карьеры игрока он работал экспертом на RAI 1, после чего занял пост директора Тернаны. Также он поступил на тренерские курсы в Коверчано, но затем случился тот самый скандал.

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