Італія

Туринський клуб планує варіанти придбання італійського півзахисника із можливістю оренди або обміну гравцями.

Ювентус проявляє інтерес до півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі і розглядає кілька схем його придбання, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, англійський клуб готовий розглянути пропозиції щодо відпуску гравця при відповідних фінансових умовах.

Туринський клуб може запропонувати оренду з обов’язковим викупом, який стане чинним у разі кваліфікації Ювентуса до Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Крім того, клуб розглядає варіант включення форварда Джонатана Девіда до угоди як частину трансферної компенсації.

У поточному сезоні Тоналі провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись чотирма результативними передачами.

Чинний контракт італійця з Ньюкаслом розрахований до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро.