Італія

Півзахисник вимагає підвищення зарплати та гарантії ключової ролі в команді.

Півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз окреслив основні умови для продовження контракту з туринським клубом, який діє до 2029 року.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 20-річний гравець розраховує на суттєве підвищення зарплати – не менше 6 мільйонів євро на рік, що відповідає поточному рівню форварда Джонатана Девіда.

Окрім фінансових вимог, Їлдиз очікує чітких гарантій щодо свого статусу в команді та участі у спортивному проєкті клубу. Футболіст прагне залишатися ключовим гравцем, який допомагатиме Ювентусу боротися за трофеї на національному та європейському рівнях.

Клуб готовий розглянути продовження співпраці щонайменше на один сезон і обговорює можливі зміни контракту.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 21 матч, забив шість голів та віддав шість результативних передач.