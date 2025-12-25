Італія

Аргентинський оборонець може змінити клуб влітку після завершення контракту.

Каталонська Барселона та туринський Ювентус проявляють інтерес до центрального захисника Борнмута Маркоса Сенесі.

За даними журналіста Фабриціо Романо, обидва клуби уважно стежать за ситуацією аргентинського гравця, контракт якого з англійським клубом завершується наприкінці сезону.

У поточному чемпіонаті АПЛ 28-річний Сенесі провів 16 матчів та зробив три результативні передачі. Водночас Барселона та Ювентус оцінюють можливість підписання гравця вільним агентом або шляхом трансферу влітку.

Раніше повідомлялось, що Сенесі готується до відходу з Борнмута.