Італія

Француз відзначив італійського фахівця.

Півзахисник Мілана Адрієн Рабьо висловився про головного тренера «Россонері» Массіміліано Аллегрі. Цитує француза La Gazzetta dello Sport.

«На мою думку, Мілан порівняно з минулим роком змінився завдяки не окремим гравцям, а тренеру та його штабу. Ми всі знаємо Аллегрі, мати такого чудового тренера важливо для команди, як в ігровому, так і в особистому плані.

Він дуже сильно впливає на наш менталітет. Ми знаємо, що футбол – це не лише гра ногами, і тренер давно це зрозумів. Це правда, що в мене з ним особливі стосунки, від самого початку він часто розмовляв зі мною, допомагав мені морально. Аллегрі розуміє мене, іноді навіть без слів. Таке трапляється не з кожним», – сказав Рабьо.

Цього сезону Адрієн Рабьо відіграв за Мілан 11 матчів, забив гол та віддав одну результативну передачу.