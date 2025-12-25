Іспанія

Каталонський клуб планує підписання 23-річного бразильця під час літнього трансферного вікна.

Барселона відновила інтерес до центрального захисника Ноттінгем Форест Мурільйо.

За даними Diario Sport, каталонський клуб вивчає можливість придбання 23-річного бразильця, переважно під час літнього трансферного вікна, оскільки зимовий варіант переходу наразі вважається малоймовірним.

Представники Барселони вже провели попередні переговори зі стороною гравця.

Очікується, що трансфер може вимагати значних фінансових витрат через зацікавленість Мурільйо з боку інших провідних клубів англійської Прем’єр-ліги.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче підписати Рюдігера.