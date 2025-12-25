Україна

Колишній очільник українського футболу з'явився у базі МВС.

Міністерство внутрішніх справ України офіційно додало колишнього президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка до переліку осіб, які перебувають у розшуку. Відповідна картка з’явилася на офіційному ресурсі відомства у розділі осіб, які переховуються від органів влади.

Днями стало відомо, що Павелко втік за кордон, використовуючи фейкову інвалідністю. Раніше функціонер перебував під вартою в СІЗО, проте згодом запобіжний захід було змінено на домашній арешт. Саме порушення умов домашнього арешту та виїзд за кордон стали підставою для оголошення його в офіційний розшук.

Нагадаємо, що Павелко є головним фігурантом у справі про фінансові махінації при будівництві заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів.

За даними слідства:Схема розкрадання коштів завдала Українській асоціації футболу збитків на суму 9,32 млн євро. Кошти, що мали бути спрямовані на розвиток дитячо-юнацького футболу, виводилися через офшорні компанії.