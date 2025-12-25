Ціна на Іленіхену стартує від 20 мільйонів євро.
Джордж Іленіхена, getty images
25 грудня 2025, 19:00
Керівництво Монако може продати 19-річного перспективного нападника Джорджа Іленіхену, якщо цієї зими надійде пропозиція не менше ніж 20 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, на нігерійського центрального форварда проявляють інтерес такі клуби, як Айнтрахт Ф, Байєр, Штутгарт, Рома, Фіорентина та Вільярреал.
Цього сезону Іленіхена забив два голи в 15 матчах за Монако у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 8 голів і 2 асисти в 46 поєдинках за "монегасків". Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.