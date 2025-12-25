Франція

Ціна на Іленіхену стартує від 20 мільйонів євро.

Керівництво Монако може продати 19-річного перспективного нападника Джорджа Іленіхену, якщо цієї зими надійде пропозиція не менше ніж 20 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

🚨🆕 #ASMonaco 🇳🇬

Monaco open to bids above €20M for Georges Ilenikhena!



📌 19-year-old striker under contract until 2029.



👀 Frankfurt, Roma, Villarreal, Leverkusen, Stuttgart & Fiorentina interested. pic.twitter.com/mahHtadqmW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2025

За інформацією джерела, на нігерійського центрального форварда проявляють інтерес такі клуби, як Айнтрахт Ф, Байєр, Штутгарт, Рома, Фіорентина та Вільярреал.

Цього сезону Іленіхена забив два голи в 15 матчах за Монако у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 8 голів і 2 асисти в 46 поєдинках за "монегасків". Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.