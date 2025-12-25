Італія

Римський клуб зменшив збитки порівняно з попереднім сезоном і планує інвестувати у новий стадіон.

За підсумками фінансового року, що завершився 30 червня 2025 року, Рома повідомила про дефіцит у 53,9 млн євро, пише Calcio e Finanza.

Це покращення порівняно з сезоном-2023/24, коли збитки клубу сягали 81,4 млн євро.

Під керівництвом власника Дена Фрідкіна, який очолює клуб із серпня 2020 року, загальна сума фінансових втрат Роми досягла 643 млн євро.

Наступного фінансового року клуб планує подальше скорочення дефіциту, а також інвестиції у будівництво нового стадіону та оптимізацію фінансового управління.

Нагадаємо, Рома шукає лівого захисника в зимове трансферне вікно.