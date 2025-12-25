Італія

Вінгер може підписати контракт з Лаціо до кінця сезону.

Італійський вінгер Лоренцо Інсіньє може повернутися в Серію А під час січневого трансферного вікна.

За інформацією TuttoMercatoWeb, 34-річний футболіст близький до підписання контракту з римським Лаціо. Угода розрахована до кінця поточного сезону з опцією продовження, а Інсіньє хоче знову працювати з Мауріціо Саррі, під керівництвом якого вже виступав у Наполі у 2015–2018 роках.

Інсіньє перебуває у статусі вільного агента з літа 2025 року, коли покинув Торонто після трьох сезонів у МЛС. Лаціо вже намагався підписати італійця влітку, але трансфер не відбувся через трансферний бан клубу, який нещодавно зняли.