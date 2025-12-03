Італія

Завершився матч 1/8 фіналу.

Інтер не залишив жодних шансів Венеції (5:1)

Доля поєдинку була вирішена вже у першому таймі. Діуф з передачі Фраттезі, у дебюті відкрив рахунок. Еспозіто на 20-й хвилині подвоїв перевагу, а Тюрем із пасу Зелінського довів справу до розгрому.

Після перерви міланці не збиралися зменшувати оберти. Тюрам на 51-й хвилині оформив дубль. Гості все ж змогли забити гол престижу — на 66-й хвилині, не без частки курйозу, відзначився Саградо.

Фінальний акорд залишився за господарями. Бонні наприкінці зустрічі сильним ударом влучив у праву дев’ятку, поставивши переконливу крапку.

У підсумку, Інтер впевнено крокує до чвертьфіналу.

Інтер Венеція — 5:1

Голи: Діуф 18, Еспозіто 20, Тюрам 34, 51, Бонні 75 — Саградо 66