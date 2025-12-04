Італія

Вкрай впевнена перемога команди румунського тренера.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився про розгромну перемогу над Венецією (5:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Його слова наводить DAZN.

”Мені сподобалося ставлення наших футболістів до суперника. Я задоволений тим, що показали гравці, але я знав, що вони, будучи вмотивованими, захочуть закріпити успіх, досягнутий за останні місяці.

Радий за молодих гравців, які вперше зіграли на Джузеппе Меацца, за гравців до 23 років, яких я добре знаю. Радий за Анді Діуфа, який вперше вийшов у стартовому складі, зіграв усі 90 хвилин та забив гол.

Цього вечора було багато приводів для радості”, – сказав Ківу.