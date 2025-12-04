Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії розгромив Венецію (5:1) та вийшов у чвертьфінал турніру.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Анді Діуф. Через дві хвилини перевагу "нерадзуррі" подвоїв Франческо Еспозіто.

Потім на 34 хвилині Маркус Тюрам збільшив перевагу господарів поля, а на 51 хвилині він оформив дубль.

Венеція змогла відповісти лише голом Річі Саградо на 66 хвилині, на що Інтер мав свій аргумент — забитий м'яч Анж-Йоана Бонні на 75 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Венеція у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Інтер — Венеція 5:1

Голи: Діуф, 18, Еспозіто, 20, Тюрам, 34, 51, Бонні, 75 — Саградо, 66.

Інтер: Мартінес — Карлос Аугусто, Де Врей, Біссек — Луїс Енріке (Коккі, 60), Сучич (Бово, 79), Зелінські (Мхітарян, 46), Фраттезі, Діуф — Еспозіто (Спіначче, 79), Тюрам (Бонні, 60).

Венеція: Гранді — Сідібе (Шингтінн, 46), Корац, Вентурі — Хапс (Філа, 64), Лелла (Перес, 81), Бохінен, Данкан, Саградо — Касас (Адоранте, 81), Компаньйон (Ено, 81).

Попередження: Корац.