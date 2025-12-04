Італія

Футболіст не підходить до вимог та стилю головного тренера Массиміліано Аллегрі.

Нападник Мілана Сантьяго Хіменес може залишити склад "россонері" у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 24-річний мексиканець не підходить до вимог та ігрового стилю головного тренера клубу Массиміліано Аллегрі, через що він не може отримувати потрібної кількості ігрової практики.

Також наголошується, що до форварда уважно придивляються кілька європейських клубів, у тому числі два з АПЛ – Вест Гем та Сандерленд.

У нинішньому сезоні Хіменес провів 11 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Він відіграв на полі 768 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Фулгем хоче підписати Чуквезе на постійній основі.