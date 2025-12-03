Італія

Український хавбек Маліновський залишився вдома через хворобу.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зміг зіграти за Дженоа у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Аталанти (0:4). За інформацією клубу, українець залишився в Генуї через симптоми грипу.

Матч відбувся на тлі боротьби двох команд, які цього сезону вже змінювали тренерів. Господарі з Бергамо відкрили рахунок на 19-й хвилині – відзначився захисник Берат Джимсіті після навісу Залевскі.

На 36-й хвилині для Дженоа стало ще складніше – хавбек Сейду Фіні отримав пряму червону картку, залишивши команду в меншості.

У другому таймі Аталанта відзначилася тричі: на 54-й хвилині Мартен де Рон після передачі Даніеля Мальдіні, на 82-й – Маріо Пашаліч, а на 90+1 хвилині забив 17-річний захисник Онест Аанор.

Завдяки перемозі 4:0, Аталанта впевнено виходить у чвертьфінал Кубка Італії.

Аталанта — Дженоа 4:0

Голи: Джимсіті 19, Де Роон 54, Пашалич 82, Аханор 90+1

Вилучення: Фіні 36