Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

Наполі в матчі 1/8 фіналу Кубку Італії на своєму полі подолав Кальярі та пройшов у чвертьфінал турніру.

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на 28 хвилині зусиллями Лоренцо Лукки, проте на 67 хвилині гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Себастьяно Еспозіто.

У довгій серії післяматчевих пенальті перемогу відсвяткували "неаполітанці" з рахунком 9:8.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Наполі — Кальярі 1:1 (пен 9:8)

Голи: Лукка, 28 — Еспозіто, 67.

Наполі: Мілінкович-Савич — Олівера (Ланг, 74), Жуан Жезус, Бейкема — Спінаццола, Ельмас, Вергара (Нерес, 74), Маццоккі (Буонджорно, 68) — Амброзіно (Мактоміней, 61), Політано, Лукка (Гойлунн, 68).

Кальярі: Капріле — Оберт, Родрігес (Ідріссі, 61), Луперто, Ді Пардо — Адопо, Дейола (Фелічі, 85) — Гаетано (Еспозіто, 56), Киличсой (Праті, 56), Лувумбу — Паволетті (Бореллі, 55).

Попередження: Луперто, Праті.