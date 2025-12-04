Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 4 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Римі місцевий Лаціо прийматиме Мілан.

ЧЕТВЕР, 4 ГРУДНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після невдачі в поєдинку чемпіонату Італії Лаціо має можливість майже одразу ж помститися Мілану. Минулої суботи "б'янкочелесті" гостювали в "россонері" й зазнали поразки з рахунком 0:1. Післяматчева драма у виконанні невдоволених суддівством римлян цілком може додати напруги сьогоднішньому кубковому протистоянню.

У 19-ти домашніх матчах усіх турнірів у 2025 році Лаціо зазнав трьох поразок (+ сім перемог і дев'ять нічиїх). Конкретно після повернення Мауріціо Саррі "б'янкочелесті" вдома поступилися тільки в столичному дербі, також здобувши чотири "сухі" звитяги й раз зігравши внічию. Майже рік тому, 5 грудня, саме в Римі місцевий клуб вибив з 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 Наполі (3:1), який пізніше виграв Серію А.

Мілан через невдалий виступ у чемпіонаті минулого сезону новий розіграш Кубка країни був вимушений розпочати з 1/32 фіналу. Очікувано, як Барі (2:0), так і Лечче (3:0) у виїзному поєдинку з "россонері" успіху не досягнули. Тепер міланський гранд націлений на вихід до наступного раунду, де може зустрітися з Болоньєю, своїм кривдником/чинним володарем трофея, або Пармою.

У сезоні-2025/2026 підопічні Массіміліано Аллегрі на виїзді ще не програвали (3В, 3Н), чотири рази втримавши свої ворота "сухими". Саме їх букмекери вважають фаворитами сьогоднішньої дуелі. Так, на перемогу Мілана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.30 (прохід — 1.65), тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.36 (2.24). Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.28.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Весіно, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Річчі, Яшарі, Рабьйо, Еступіньян — Лофтус-Чік — Леан

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1