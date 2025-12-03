Італія

Захисник Ювентуса Федеріко Гатті вибув через розрив меніска.

Федеріко Гатті перенесе операцію на коліні. Про це офіційно повідомила пресслужба "б'янконері".

27-річний гравець отримав пошкодження у недавньому матчі Кубка Італії проти Удінезе (2:0), де його було замінено через розтягнення зв'язок правого коліна. Однак сьогодні, 3 грудня, вранці захисник пройшов додаткове рентгенологічне обстеження.

Результати обстеження показали розрив медіального меніска, що вимагає хірургічного втручання.

Сумарно у поточному сезоні Гатті зіграв 18 матчів за Ювентус в офіційних турнірах, у яких відзначився двома забитими голами.