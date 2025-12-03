Італія

В українця виникли проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зможе допомогти своїй команді у майбутньому матчі Кубку Італії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний українець має симптоми застуди, як і захисник Стефано Сабеллі, який також не потрапив у заявку "грифонів".

Терміни їх повернення не називаються, але в клубі сподіваються, що обидва футболісти будуть готові до наступного матчу "грифонів" у Серії А, який пройде 8 грудня.

Нинішнього сезону Маліновський провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. На рахунку Сабеллі шість поєдинків без результативних дій.

Матч 1/8 фіналу Кубку Італії Аталанта – Дженоа пройде сьогодні, 3 грудня, о 16:00.