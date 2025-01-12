Італія
12 січня 2025, 21:01
Довбик із пенальті вирвав для Роми нічию проти Болоньї
Рефері поставив сумнівні пенальті у ворота обох команд за ходом другого тайму.
Болонья — Рома, Getty Images
12 січня 2025, 21:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Болонья — Рома 2:2
Голи: Даллінга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) — Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)
Болонья: Скорупські — Гольм (Пош, 89), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Ндоє (Орсоліні, 67), Одгор, Домінгес (Ілінг, 88) — Даллінга (Кастро, 78).
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Челік, 78), Ндіка — Салемакерс (Залевські, 84), Коне, Паредес (Пізіллі, 78), Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 84), Лоренцо Пеллегріні (Ель Шаараві, 78) — Довбик.
Попередження: Міранда, Гольм, Даллінга, Лукумі — Манчіні