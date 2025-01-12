Іспанія

17-річний вінгер у відмінній формі.

Вінгер Барселони Ламін Ямал вразив ворота мадридського Реала у фіналі Суперкубка Іспанії.

17-річний футболіст відзначився на 22-й хвилині, встановивши на табло рахунок 1:1. Для юного іспанця цей гол став восьмим у сезоні, також у його активі 12 результативних передач.

Таким чином, Ямаль безпосередньо взяв участь у 20 голах "синьо-гранатових" у 23 поєдинках нинішньої кампанії у всіх турнірах.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Барселона.