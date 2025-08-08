Італія

Англієць може залишити Комо, але не завершує виступи.

29-річний півзахисник Комо Деле Аллі не планує завершувати кар’єру, незважаючи на чутки про можливе закінчення виступів, повідомляє New York Times.

За даними джерела, Аллі готовий покинути італійський клуб після шести місяців перебування, але має намір продовжити грати.

Раніше La Gazzetta dello Sport повідомляла, що Деле Аллі тренується окремо від "ларіосі" на літніх зборах і розглядає можливість завершення кар’єри.

Деле Аллі дебютував за Комо в березні 2025 року, але отримав червону картку через дев’ять хвилин після виходу на заміну. Відтоді він не грав у офіційних матчах. За останні два з половиною роки англієць провів лише один поєдинок.

Контракт Деле Аллі з Комо, підписаний 19 січня 2025 року, діє до літа 2026 року. Раніше він виступав за Евертон. На його рахунку 37 матчів за збірну Англії, у яких він забив три голи.