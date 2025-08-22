Італія

Сербський півзахисник підпише контракт на один рік із можливістю продовження.

37-річний хавбек Неманя Матич досяг домовленості про перехід у Сассуоло.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, футболіст підпише контракт терміном на один рік із опцією продовження ще на сезон.

Після виходу з Ліона досвідчений серб швидко прийняв пропозицію італійського клубу. Сам Матич зізнався, що повернення до Серії A завжди було для нього реальним варіантом продовження кар'єри.

Нагадаємо, що у червні цього року півзахисник Ліона отримав двоматчеву дискваліфікацію від Ліги 1 за інцидент із заклеєною ЛГБТ-символікою на формі під час матчу чемпіонату Франції. Після цього він залишив клуб.