Сербський півзахисник підпише контракт на один рік із можливістю продовження.
Неманья Матич, getty images
22 серпня 2025, 13:11
37-річний хавбек Неманя Матич досяг домовленості про перехід у Сассуоло.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, футболіст підпише контракт терміном на один рік із опцією продовження ще на сезон.
Після виходу з Ліона досвідчений серб швидко прийняв пропозицію італійського клубу. Сам Матич зізнався, що повернення до Серії A завжди було для нього реальним варіантом продовження кар'єри.
Нагадаємо, що у червні цього року півзахисник Ліона отримав двоматчеву дискваліфікацію від Ліги 1 за інцидент із заклеєною ЛГБТ-символікою на формі під час матчу чемпіонату Франції. Після цього він залишив клуб.