Франція

Сербський півзахисник став вільним агентом за кілька днів до початку Ліги 1.

Неманья Матич офіційно залишив Ліон і став вільним агентом напередодні старту нового сезону чемпіонату Франції.

Минулого літа "ткачі" придбали його за 2,4 млн євро у Ренна, а в Ліоні він провів лише один сезон.

У кар’єрі Матича були кілька років в Англії — у складі Челсі та Манчестер Юнайтед, а також виступи за Бенфіку, Рому та інші клуби.

Зараз Transfermarkt оцінює сербського футболіста у 2 млн євро. Вже в суботу Ліон зіграє з Лансом у першому турі Ліги 1.