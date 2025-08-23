Італія

Український нападник Богдан Попов відзначився двома голами у своєму першому поєдинку в Серії B.

18-річний форвард вийшов на заміну в першій половині матчу проти Падови і зумів стати головним героєм зустрічі. Попов забив по одному м’ячу в кожному з таймів, чим забезпечив Емполі перемогу з рахунком 3:1.

Для молодого українця цей матч став особливим — це був лише його другий вихід за дорослу команду Емполі. Раніше він дебютував у Кубку Італії, де зіграв у стартовому складі.

Тепер Попов уже заявив про себе на рівні чемпіонату, італійські ЗМІ відзначають впевненість та результативність футболіста, якому лише 18 років.