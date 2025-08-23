Італія

Римляни стартують в Серії А з перемоги.

В рамках 1-го туру нового сезону Серії А римська Рома приймала Болонью.

На Стадіо Олімпіко Рома розпочала сезон із мінімальної перемоги над Болоньєю. Єдиний гол у другому таймі забив новачок команди Весли Франса, який замкнув передачу після швидкої атаки господарів поля.

Команда Гасперіні діяла компактно в обороні та не дозволила супернику створити справжніх загроз, впевнено втримавши мінімальну перевагу над колективом Італьяно.

Зазначимо, що український нападник Артем Довбик з'явився на футбольному полі на 74 хвилині зустрічі замінивши Евана Фергюсона.