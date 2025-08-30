Італія

Голи Лофтуса-Чіка та Пулішича принесли до активу "россонері" три очки.

У матчі другого туру Серії А Мілан на виїзді обіграв Лечче з рахунком 2:0.

Перемогу гостям забезпечили точні удари Рубена Лофтуса-Чіка на 66-й хвилині та Крістіана Пулішича, який відзначився на 86-й хвилині.

Лечче намагався нав’язати боротьбу, проте не зміг пробити надійного Майка Меньяна. Єдине попередження у матчі отримав Гашпар.

Лечче - Мілан 0:2

Голи: Лофтус-Чік, 66, Пулішич, 86

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі, Рамадані (Гельгасон, 81), Каба (Беріша, 63) — П'єротті (Соттіль, 63), Камарда, Моренте (Ндрі, 81)

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Муса, -, Модрич, Фофана, Еступіньян — Хіменес, Салемакерс (Пулішич, 77)

Попередження: Гашпар