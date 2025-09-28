Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У центральному матчі 5-го туру Серії А Ювентус і Аталанта розійшлися миром — 1:1. Це вже друга поспіль нічия для туринців.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки яскравому сольному проходу Сулемани, який на дриблінгу обіграв Федеріко Гатті й пробив повз Ді Грегоріо. Його святкування з акробатичними трюками швидко розлетілося соцмережами.

У другій половині господарі пішли вперед, і свіжий Хуан Кабаль, який щойно вийшов на заміну, зрівняв рахунок ударом після подачі. Туринці знову врятувалися наприкінці, як тиждень тому проти Верони.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Аталанта в рамках 5-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Аталанта 1:1

Голи: Кабаль, 78 - Сулемана, 45+1

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті (Маріу, 64), Бремер (Кабаль, 76), Келлі — Калулу, Копмейнерс, Тюрам (Маккенні, 57), Камб'язо — Аджич (Влахович, 58), Їлдиз — Опенда (Жегрова, 64)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста — Самарджич (Муса, 76), Сулемана (Де Кетеларе, 61) — Крстович (Брешіаніні, 82)

Попередження: Рон, Дзаппакоста

Вилучення: Рон, 80