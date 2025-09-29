Італія

Тренер Наполі прокоментував заміну бельгійця та підбив підсумки поразки від Мілана.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте жорстко висловився щодо поведінки Кевіна Де Брюйне, який емоційно відреагував на заміну під час поразки від Мілана (1:2) у матчі Серії А.

"Я намагався ввести у гру свіжі сили, оскільки Мілан закрився на своїй половині поля. Сподіваюсь, він був роздратованим результатом на табло, інакше він обрав не ту людину для невдоволення.

Прикро, що ми одразу пропустили. Ми могли зіграти краще в моментах, коли пропустили. Це не були голи, яких не можна було уникнути. Непросто грати після того, як так швидко пропустив на Сан-Сіро. Але команда мені сподобалася. Ми високо пресингували, ми створили моменти. Але так буває, треба працювати. Ми в останніх матчах пропустили забагато", — сказав Конте.

У наступному турі Наполі зустрінеться з Дженоа. Матч відбудеться 5 жовтня.