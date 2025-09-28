Гра в одні ворота в другому таймі так і не завершилась порятунком чинного чемпіона Італії.
Мілан — Наполі, Getty Images
28 вересня 2025, 23:50
Наполі:
Мілан — Наполі 2:1
Голи: Салемакерс, 3, Пулішич, 31 — Де Брюйне, 60
Мілан: Меньян — Томорі (Де Вінтер, 79), Габбія, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 69), Фофана (Лофтус-Чік, 80), Модрич, Рабьо, Еступіньян — Пулішич (Бартезагі, 59), С. Хіменес (Леау, 68).
Мерет — Ді Лоренцо, Маріануччі, Жезус, Гутьєррес — Лоботка (Гілмор, 90+3) — Політано (Ланг, 77), Замбо-Ангісса, Де Брюйне (Ельмас, 73), Мактоміней (Нерес, 73) — Гойлунн (Лукка, 73).
Попередження: Рабьо
На 57-й хвилині був вилучений Первіс Еступіньян (Мілан) (грубе порушення).