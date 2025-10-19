Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 19 жовтня, розпочавшись о 19:00.

У рамках сьомого туру італійської Серії А-2025/26 Аталанта в Бергамо прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 19 ЖОВТНЯ, 19:00. НЬЮ БЕЛЕНС АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖУЗЕППЕ КОЛЛУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Досі непереможна в Серії А Аталанта цього недільного вечора спробує вперше з 2022 року уникнути поразок у стартових семи турах чемпіонату. Тоді "нерадзуррі" вперше поступилися в 11-му, у матчі проти Лаціо вдома (0:2). Після впевнених звитяг над Лечче й Торіно клуб із Бергамо двічі зіграв унічию й за підсумками шести турів нової кампанії був найбільш компромісним учасником Серії А.

Якраз нічийні результати є найменш поширеним підсумком подібних протистоянь у Ломбардії. Так, у попередніх 20-ти домашніх матчах Серії А проти Лаціо Аталанта вісім разів святкувала перемогу, сім разів поступилася й п'ять разів поділила зі столичним суперником залікові бали. П'ять із семи вищезгаданих звитяг "б'янкочелесті" були "сухими".

Лаціо після повернення Мауріціо Саррі виглядає нестабільно. І хоча в двох минулих турах римський колектив забив по три гола, перемогти йому вдалося тільки в одному випадку — у поєдинку з Дженоа на виїзді (3:0). У той же час із Торіно в Римі "б'янкочелесті" зіграли внічию з рахунком 3:3, від четвертої в новій кампанії Серії А поразки врятувавшись завдяки пенальті на 90+13 хвилині.

Сумнівна форма столичного клубу викликає питання щодо його спроможності набрати сьогодні бодай один заліковий бал. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Юрича. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 4.60. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор — Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Залевські — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Канчельєрі, Гендузі, Катальді, Башич — Педро, Діа

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА