Попри кадрові втрати, Рома впевнено перемогла у Лізі Європи, а Довбик відзначився асистом.

Джан П’єро Гасперіні залишився задоволеним виступом Роми після впевненої перемоги над Рейнджерс у Глазго. Італійський наставник відзначив, що команда показала зрілу та впевнену гру, яка має стати основою для подальшого прогресу.

Після серії невдач у Лізі Європи — поразок від Лілля та Вікторії Пльзень, а також невдалих матчів у Серії А проти Інтера та Мілана, римляни потребували результату. І вони його здобули. "Джаллороссі" контролювали гру від старту до фінального свистка, швидко оформивши комфортну перевагу — 2:0. Спершу Матіас Соуле відзначився ударом головою після подачі з кутового, а невдовзі Лоренцо Пеллегріні реалізував передачу Артема Довбика.

"Я б сказав, що це була переконлива гра, ніколи не легко перемагати в такій атмосфері, оскільки такі команди, як Рейнджерс, дуже фізично налаштовані та завзяті", — сказав Гасперіні в ефірі Sky Sport Italia.

"Ми добре зіграли в першому таймі, на початку другого було кілька проблем, але таке може траплятися в подібних іграх".

Тренер зупинився окремо на грі Артема Довбика, який зробив асист і активно працював у нападі. "Комунікація є основоположною для атаки, це не індивідуальний підхід, і цей гол показав, як усі троє працювали разом. Якщо ви набудете впевненості, забивши такий гол, ви точно отримаєте більше", — пояснив Гасперіні.

Фахівець також додав: "Його рівень фізичної підготовки покращився, він брав участь у другому голі та добре тримав м'яч. Він кілька разів був близький до завершення атак. Коли нападник опиняється в таких позиціях, рано чи пізно м’яч зайде у ворота".

Попри відсутність кількох ключових гравців — Пауло Дібали, Евана Фергюсона, Леона Бейлі та Анджеліно — команда продемонструвала злагоджену гру. Томмазо Балданці, своєю чергою, не мав права брати участь у матчі через регламент турніру.

Гасперіні зазначив, що головне завдання зараз — стабілізувати результати:

"Наші виступи, безумовно, покращилися, але це не завжди означає результат. Ми граємо краще зараз, ніж на початку сезону, навіть якщо рахунок не завжди це відображає. Саме рівень гри дає впевненість у собі".

Тренер також зізнався, що навіть болючі поразки у чемпіонаті мали позитивний ефект:

"Можливо, навіть поразки від Інтера та Мілана були нам корисні. Вони змусили нас працювати над собою, і зараз ми створюємо більше моментів, ніж раніше".

Після цього матчу Рома має шість очок у чотирьох турах Ліги Європи та різницю м’ячів +1. Цікаво, що команда виграла обидва виїзні поєдинки турніру, але двічі поступилася вдома.