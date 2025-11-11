Італія

Французький функціонер офіційно змінив посаду після рішення ради директорів клубу.

Ювентус оголосив про призначення Дам'єна Комоллі на посаду генерального виконавчого директора клубу. Відповідне рішення було ухвалене радою директорів Туринського клубу під головуванням Джанлуки Ферреро, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Під час засідання ради також було затверджено розподіл посад серед керівництва, визначено адміністративні повноваження, а також сформовано внутрішні комітети та призначено їхніх членів.

Комоллі, який раніше обіймав посаду генерального директора, отримав адміністративні повноваження, що фактично забезпечують безперервність управління клубом у межах попередньої структури.

Французький футбольний менеджер має багатий досвід роботи у провідних європейських клубах, зокрема в Арсеналі, Тоттенгемі, Ліверпулі, Сент-Етьєні, Фенербахче та Тулузі.