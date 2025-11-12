Гравець Наполі вибув на невизначений термін.
Франк Ангісса, Getty Images
12 листопада 2025, 15:59
Андре-Франк Замбо-Ангісса, ключовий гравець Наполі, отримав травму під час тренування в збірній Камеруна. Йдеться про розтягнення, яке виведе африканця з ладу на невизначений термін. Це погана новина для тренера Антоніо Конте після недавніх невдач команди.
У поточному сезоні 29-річний камерунець забив чотири голи в Серії А та був визнаний найкращим гравцем жовтня. Його відсутність ускладнить ситуацію Наполі.
Ангісса виступає за неаполітанців з 2021 року, перейшовши з Фулгема. Клуб сподівається на швидке відновлення, але точні терміни стануть відомі після обстеження.
