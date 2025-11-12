Італія

Гравець Наполі вибув на невизначений термін.

Андре-Франк Замбо-Ангісса, ключовий гравець Наполі, отримав травму під час тренування в збірній Камеруна. Йдеться про розтягнення, яке виведе африканця з ладу на невизначений термін. Це погана новина для тренера Антоніо Конте після недавніх невдач команди.

У поточному сезоні 29-річний камерунець забив чотири голи в Серії А та був визнаний найкращим гравцем жовтня. Його відсутність ускладнить ситуацію Наполі.

Ангісса виступає за неаполітанців з 2021 року, перейшовши з Фулгема. Клуб сподівається на швидке відновлення, але точні терміни стануть відомі після обстеження.

Раніше повідомлялося, що майбутнє Конте в Наполі під питанням.