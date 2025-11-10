Чинний чемпіон Італії переживає серію невдалих матчів, що може вплинути на подальшу роботу тренера.
Антоніо Конте, getty images
10 листопада 2025, 12:21
Майбутнє Антоніо Конте на посаді головного тренера Наполі опинилося під серйозним питанням. Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.
За даними джерела, сьогодні, 10 листопада, має відбутися зустріч Конте з керівництвом клубу. Її мета — визначити, чи варто сторонам продовжувати співпрацю. Очікується, що тренер і керівництво детально проаналізують усі аспекти ситуації, яка склалася, тож вже найближчим часом чинний чемпіон Італії може залишитися без наставника.
Антоніо Конте очолив Наполі перед початком сезону-2024/25 та вже у дебютному році привів команду до титулу чемпіона Італії. Однак нині справи у неаполітанців пішли гірше: команда не може виграти в трьох поспіль матчах Серії А та займає четверте місце у турнірній таблиці.
Учора, 9 листопада, Наполі зазнав поразки від Болоньї з рахунком 0:2, що лише посилило напругу в клубі.
Нагадаємо, раніше Антоніо Конте вже говорив про те, що цей сезон буде найважчим для Наполі