Італія

Чинний чемпіон Італії переживає серію невдалих матчів, що може вплинути на подальшу роботу тренера.

Майбутнє Антоніо Конте на посаді головного тренера Наполі опинилося під серйозним питанням. Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За даними джерела, сьогодні, 10 листопада, має відбутися зустріч Конте з керівництвом клубу. Її мета — визначити, чи варто сторонам продовжувати співпрацю. Очікується, що тренер і керівництво детально проаналізують усі аспекти ситуації, яка склалася, тож вже найближчим часом чинний чемпіон Італії може залишитися без наставника.

Антоніо Конте очолив Наполі перед початком сезону-2024/25 та вже у дебютному році привів команду до титулу чемпіона Італії. Однак нині справи у неаполітанців пішли гірше: команда не може виграти в трьох поспіль матчах Серії А та займає четверте місце у турнірній таблиці.

Учора, 9 листопада, Наполі зазнав поразки від Болоньї з рахунком 0:2, що лише посилило напругу в клубі.

Нагадаємо, раніше Антоніо Конте вже говорив про те, що цей сезон буде найважчим для Наполі