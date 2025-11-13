Французький воротар ще не вирішив питання продовження угоди з клубом.
Майк Меньян, getty images
13 листопада 2025, 00:34
Італійська Gazzetta dello Sport повідомляє, що лондонський Челсі та мюнхенська Баварія активно працюють над підписанням голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.
За даними джерела, ситуація навколо 30-річного воротаря ускладнюється його контрактним становищем — чинна угода з Міланом діє до 30 червня 2026 року, однак сторони досі не дійшли згоди щодо продовження співпраці.
У поточному сезоні Меньян провів 12 матчів у складі россонері, в шести з яких зберіг свої ворота сухими.
Раніше повідомлялося, що інтерес до французького голкіпера також проявляє туринський Ювентус.