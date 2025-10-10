Італія

Мілан знову може безкоштовно втратити основного воротаря.

Воротар італійського Мілана Майк Меньян наступного літа може залишити клуб на правах вільного агента. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом "россонері" та капітаном команди щодо продовження контракту, який спливає 30 червня, 2026 року, зайшли у тупик.

Зазначається, що цією ситуацією має намір скористатися туринський Ювентус та мюнхенська Баварія. Обидва клуби наступного літа хочуть зміцнити воротарську позицію, тому розглядають Меньяна, як пріоритетну ціль.

Цього сезону 30-річний Майк Меньян провів за Мілан сім матчів, пропустив три м'ячі та п'ять разів відіграв "на нуль".