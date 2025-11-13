Велика втрата для Неаполя.
Frank Anguissa, getty images
13 листопада 2025, 18:33
Півзахисник італійського Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса отримав травму під час перебування в національцій збірній Камеруну.
За інформацією офіційного сайту "партенопеї", 29-річний півзахисник пошкодив двоголовий м'яз стегна лівої ноги. Через цю травму він пропустить близько двох-трьох місяців.
Цього сезону Андре-Франк Замбо-Ангісса відіграв за Наполі 15 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Замбо-Ангісса став найкращим гравцем місяця в Серії А.