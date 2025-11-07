На рахунку 29-річного камерунця три забиті м'ячі у чотирьох матчах.
Франк Ангісса, Getty Images
07 листопада 2025, 10:47
Півзахисника Наполі Франка Ангіссу визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
Минулого місяця 29-річний камерунець провів чотири матчі, у яких відзначився трьома голами.
У боротьбі за нагороду Ангісса випередив Федеріко Бонаццолі (Кремонезе), Хакана Чалханоглу (Інтер), Ніколо Камб'ягі (Болонья), Еліа Капріле (Кальярі) та Рафаеля Леау (Мілан).
У нинішньому сезоні Ангісса провів 14 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
Після десяти турів Наполі набрав 22 очки та посідає перше місце в Серії А, випереджаючи Інтер, Мілан та Рому на один бал.