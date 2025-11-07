Італія

На рахунку 29-річного камерунця три забиті м'ячі у чотирьох матчах.

Півзахисника Наполі Франка Ангіссу визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 29-річний камерунець провів чотири матчі, у яких відзначився трьома голами.

У боротьбі за нагороду Ангісса випередив Федеріко Бонаццолі (Кремонезе), Хакана Чалханоглу (Інтер), Ніколо Камб'ягі (Болонья), Еліа Капріле (Кальярі) та Рафаеля Леау (Мілан).

У нинішньому сезоні Ангісса провів 14 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Після десяти турів Наполі набрав 22 очки та посідає перше місце в Серії А, випереджаючи Інтер, Мілан та Рому на один бал.