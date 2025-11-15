Італія

Колишній захисник Аталанти, Ювентуса та Мілана оголосив про завершення професійної кар’єри.

Італійський захисник Маттіа Кальдара оголосив про завершення футбольної кар’єри у 31 рік.

Про це ексгравець збірної Італії повідомив у соцмережах, пояснивши своє рішення.

"Тепер я нарешті відчуваю спокій. Але щоб дійти до цього, мені знадобився час. Усе почалося в липні, після консультації зі спеціалістом: "Маттіа, у твоєму гомілкостопі більше немає хряща. Якщо продовжиш грати, через кілька років доведеться встановлювати протез". Моє тіло дало збій. І цього разу — схоже, остаточно.

Попереду були складні місяці. Якщо чесно — важкі роки. І мова не лише про це рішення, а про все, що зі мною відбувалося з моменту травми коліна. Я досі пам’ятаю той перший крок після підкату: ніби земля просто зникла з-під ногами. Я впав. Спершу тілом, а потім і внутрішньо.

Я був на вершині кар’єри — і за одну мить усе перевернулося. Згодом мені ставало краще, але повністю я не повернувся. Ніколи. Я так і не зміг знову стати тим самим Кальдарою. Я намагався, боровся, але повернути минуле було нереально. Це безкінечне переслідування ілюзії виснажило мене.

Я прагнув знову бути собою, повернути ту мрію, якою жив і яку постійно доганяв. Але вона перетворилася на недосяжний образ. Іноді рух до утопії може підштовхувати вперед, та в моєму випадку він мене зламав. Власні й чужі очікування, віра в неможливе, постійне розчарування — все це стало надмірним тягарем, до якого я не був готовий", — написав Кальдара у своєму Instagram.



Протягом своєї професійної діяльності Кальдара виступав за Аталанту, Ювентус, Мілан та інші клуби. Останньою його командою була Модена.

У національній збірній Італії Маттіа Кальдара провів 3 матчі та забив 1 гол.