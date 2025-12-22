Італія

Відхід Періна відкриє шлях для трансферу Мандаса з Лаціо.

Ювентус активно працює над можливим підписанням голкіпера Лаціо Хрістоса Мандаса. 24-річний воротар збірної Греції наразі виконує роль другого номера в римському клубі, а Лаціо готовий відпустити гравця за суму близько 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Інтерес туринців до Мандаса напряму пов’язаний із майбутнім Маттіа Періна. Воротар Ювентуса зацікавлений у поверненні до Дженоа — клубу, в якому він сформувався як футболіст. Водночас керівництво б’янконері готове розглядати відхід Періна лише за умови підписання повноцінної та якісної заміни, виключаючи варіанти з обмінами чи тимчасовими рішеннями.

Можливий трансфер може запустити ефект доміно на воротарському ринку Серії A. У разі відходу Мандаса Лаціо змушений буде шукати нового голкіпера, тоді як Дженоа отримає шанс суттєво підсилити склад за рахунок Періна.

Після 15 турів Серії А Ювентус йде на п'ятому місці, Лаціо — восьме, Дженоа — 17-е.