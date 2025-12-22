Італія

Але для Довбика хороших новин не буде.

Італійська Рома завершує першу частину чемпіонату на четвертій сходинці турнірної таблиці, що загалом відповідає її амбіціям щодо повернення до Ліги чемпіонів УЄФА.

Проте "вовки" програли майже всі матчі основним конкурентам, останній із яких відбувся минулими вихідними в гостях у туринського Ювентуса (1:2).

Це підштовхує головного тренера Джан П’єро Гасперіні до думки про необхідність підсилення складу під час січневого трансферного вікна.

Але спочатку буде чистка — у столиці очікують на повернення Леона Бейлі та Евана Фергюсона назад до Астон Вілли та Брайтона відповідно, тоді як для українського нападника Артема Довбика нині активно шукають новий клуб.

Безперечно, за таких умов Рома в першу чергу підсилюватиме ланку атаки, щодо чого вже ведуться певні перемовини із Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед та Джакомо Распадорі з Атлетіко Мадрид.

Проте загальна кількість трансферів узимку, на які очікує Гасперіні, складатиме 4-5 нових гравців, тож півзахист та захист римлян також зазнає змін.