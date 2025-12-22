Італія

Новий функціонер може прийти до флорентійського клубу.

Фіорентина розглядає можливість призначення Фабіо Паратічі новим спортивним директором клубу на тлі невдалого старту сезону в Серії А.

За інформацією інсайдера Маттео Моретто, керівництво флорентійського клубу вже звернулося до нинішнього функціонера Тоттенгема з конкретною пропозицією. Фіалки зацікавлені у довгостроковій співпраці та наполягають на контракті терміном до п’яти років, розглядаючи Паратічі як ключову фігуру нового спортивного проєкту.

Переговори між сторонами тривають і можуть завершитися найближчим часом. Зазначається, що Фіорентина активно намагається переконати італійця погодитися на зміну клубу.

Нагадаємо, 20 липня завершився 30-місячний термін дискваліфікації Паратічі, яку він отримав за фінансові порушення під час роботи в Ювентусі. Через це у 2023 році 52-річний фахівець був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі, однак у лютому цього року повернувся до структури лондонського клубу.