Італія

Швейцарцю все подобається в Італії.

Центральний захисник міланського Інтера Мануель Аканджі заявив, що хоче залишитися в складі "нерадзуррі". Його слова наводить SempreMilan.

"Я хочу залишитися в Інтері. Подивимося, що станеться цього сезону, а потім вирішимо подальші кроки з клубом. Не знаю, все залежить від того, як складеться сезон, але зараз я дуже щасливий у Мілані.

Ківу? Він ще молодий, але мені дуже подобається його підхід до команди та тренерського штабу, як він спілкується з нами. Зараз я дуже задоволений роботою із ним. Звичайно, він молодий і йому ще багато чого належить навчитися, але він мав чудову кар'єру, і я думаю, він може черпати натхнення в цьому, у тренерів, з якими працював. Подивимося, як у нього все вийде.

Скудетто? Звичайно, наша ціль — перемога в Серії А", — заявив Аканджі.

Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Інтер 16 матчів та віддав одну результативну передачу.