Італія

"Скуадру адзурру" треба готувати до матчів плей-офф.

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі висловився про збірну Італії. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Нам слід визнати свої обмеження. Однак для цього потрібна неабияка частка скромності. Тут треба поводитися як вчитель, який навчає першокласників алфавіту, і, зауважте, я не перебільшую.

Я чую розмови про розстановку, схеми, тактику в атаці, але чи розуміємо ми, що нам потрібно глибоко опрацювати базові концепції? На мій погляд, тренувальний збір у Коверчано був би корисним перед плей-офф у березні. Гаттузо міг би тренувати кілька днів, згуртувати команду після невдачі, відновити психологічні сили та покращити те, що поки не працює.

Але я впевнений, що клуби заперечать такому проханню тренера. Я добре пам'ятаю битви, які мені довелося вести, коли я очолив національну збірну. В Італії завжди беруть гору особисті інтереси та егоїзм, і люди не хочуть розуміти, що створення команди, а збірна – це команда, вимагає часу, терпіння та значних тренувань", – заявив Саккі.