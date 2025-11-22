Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 22 листопада, розпочавшись о 19:00.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 у Флоренції місцева Фіорентина прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 19:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наступник Стефано Піолі на посаді головного тренера Фіорентини Паоло Ванолі стартував із виїзної нічиєї з іншим клубом, що разом із нею перебуває в зоні вильоту. Незадовго до перерви на матчі збірних флорентійці в Генуї поділили очки з Дженоа (2:2), залишившись на дні турнірної таблиці Серії А. Фіорентина досі не знає смаку перемог у новій кампанії чемпіонату, а її показник пропущених голів (18) є найгіршим.

Тим не менш, клуб із Флоренції сподіватиметься, що зуміє вперше з 1998 року двічі поспіль обіграти свого сьогоднішнього суперника вдома в Серії А. Останнім часом Фіорентині майже завжди вдається дати відсіч Ювентусу на Стадіо Артеміо Франкі в чемпіонаті, із вересня 2019 року маючи тільки одну, мінімальну поразку (0:1) при двох звитягах і трьох нічиїх.

Туринці змінили керманича своєї команди трохи раніше, встигнувши провести на чолі з Лучано Спаллетті два матчі Серії А (виїзна перемога над Кремонезе з рахунком 2:1 і домашня безгольова нічия в дербі з Торіно), а також один єврокубковий — нічия зі Спортінгом Лісабон (1:1) удома. Всі колишні підопічні головного тренера Ювентуса у Флоренції мають усього дві перемоги при семи нічиїх і трьох поразках.

Обидва клуби намагаються повернутися до оптимальних кондицій із новими керманичами. За версією букмекерів, фаворитами дебютної тренерської дуелі між Ванолі й Спаллетті є колектив другого. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.02, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.92. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.48.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Ніколуссі-Кавілья, Зом, Парізі — Гудмундссон — Кін

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Копмейнерс — Маккенні, Тюрам, Локателлі, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Опенда

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА