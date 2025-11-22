Італія

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме Аталанту з Бергамо.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме Аталанту з Бергамо.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Захист чемпіонського титулу колективом Антоніо Конте проходить із помітними складнощами. Зазнавши поразки від Болоньї на виїзді (0:2) Наполі вперше з провального сезону-2023/24 не забивши бодай один гол у трьох поспіль матчах усіх турнірів. Тим не менш, вдома неаполітанці не програвали з грудня 2024 року (13В, 5Н) і навряд чи вони дозволять сьогоднішнім гостям цю серію перервати.

Наполі перебуває на порозі перших у своїй історії трьох поспіль поразок від Аталанти вдома. Протягом 2024 року гості з Бергамо двічі святкували звитягу з рахунком 3:0 у Неаполі. Місцевий клуб недостатньо переконливо виглядає в домашніх матчах проти цього суперника й зараз має чудову нагоду можливо скромно, але спокійно покращити незручну статистику.

Аталанта збирається дебютувати під керівництвом Раффаеле Палладіно. До звільнення Івана Юрича привела домашня поразка від Сассуоло (0:3). Безвиграшна серія клубу з Бергамо в чемпіонаті вперше з жовтня 2018 року перебуває на позначці в сім матчів (5Н, 2П). Відсутність перемоги й сьогодні нагадає про сезон-2015/16, який Аталанта завершила на ідентичній до нинішньої сходинці турнірної таблиці (13).

Попри втрату неаполітанцями одразу кількох важливих виконавців, вони все одно цілком справедливо можуть розраховувати на здобуття трьох очок. За версією букмекерів, господарі поля мають більші шанси на успіх у майбутній дуелі. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.42. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.26.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані, Буонджорно, Ж. Жезус — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес — Політано, Гойлунн, Нерес

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман — Скамакка

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА