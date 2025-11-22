Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Наполі та бергамаська Аталанта.

Наполі та бергамаська Аталанта зіграють у дванадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Антоніо Конте, після поразки від Болоньї (0:2), залучив до стартового складу Беукема в трійці центральних захисників, а Нерес та Ланг розташуються на флангах атаки.

Раффаеле Палладіно у першому матчі після призначення на посаду використав із перших хвилин Джимсіті в трійці центральних захисників, тоді як де Рон гратиме в центрі поля, а Пашалич розташується під парою нападників, де зіграє Де Кетеларе.

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес — Нерес, Гойлунн, Ланг.

Запасні: Контіні, Ферранте, Жезус, Олівера, Ельмас, Політано, Вергара, Лукка, Маццоккі, Маріануччі, Амброзіно.



Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Коссуну, Муса, Сулемана, Скамакка, Самарджич, Колашинац, Брешианіні, Бернасконі, Залевські, Мальдіні, Крстович.



Гра Наполі — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.